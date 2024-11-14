Видатки на Міністерство культури та стратегічних комунікацій у проекті бюджету на 2025 рік були збільшені майже на півмільярда гривень порівняно з попередньою версією.

Про це повідомила народний депутат, заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, повідомляє Судово-юридична газета. Таке рішення ухвалено після врахування пропозицій профільного комітету, що його очолює Микита Потураєв.

Загалом на Міністерство культури та стратегічних комунікацій у 2025 році планують виділити 11,3 мільярда гривень.

Євгенія Кравчук зазначила, що у доопрацьованому проекті бюджету Кабмін збільшив фінансування Українського культурного фонду на 105 мільйонів гривень (до 251 мільйона гривень) та Українського інституту книги на 100 мільйонів гривень (до 278,5 мільйона гривень). Однак, за її словами, Міністерству закордонних справ не вдалося добитися збільшення фінансування для Українського інституту книги — його бюджет залишився на рівні 65 мільйонів гривень. Також без змін залишилося фінансування Держкіно, яке з 2021 року знаходиться під управлінням Кабміну.

Крім того, на забезпечення стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, а також на заходи з європейської та євроатлантичної інтеграції було додано ще 200 мільйонів гривень, що в цілому складає 405 мільйонів гривень.

Таким чином, загальний обсяг додаткових витрат на Міністерство культури та стратегічних комунікацій у 2025 році складе 488 мільйонів гривень.

"Звісно, що цього недостатньо і багато в чому доведеться покладатись на донорів і філантропів. Тому важливим завданням є паралельна розробка і прийняття законопроекту про меценатство в сфері культури, а також про державно-приватне партнерство", — підкреслила депутат.

Вона також відзначила, що в проекті бюджету на 2025 рік збережено фінансування для Суспільного мовлення на рівні 2 мільярдів 175 мільйонів гривень, що є достатньо для підтримки регіональної мережі та розвитку власного виробництва.

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