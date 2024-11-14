Расходы на Министерство культуры и стратегических коммуникаций в проекте бюджета на 2025 год были увеличены почти на полмиллиарда гривен по сравнению с предыдущей версией.

Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, сообщает Судебно-юридическая газета. Такое решение принято после учета предложений профильного комитета, возглавляемого Никитой Потураев.

В общей сложности на Министерство культуры и стратегических коммуникаций в 2025 году планируют выделить 11,3 миллиарда гривен.

Евгения Кравчук отметила, что в доработанном проекте бюджета Кабмин увеличил финансирование Украинского культурного фонда на 105 миллионов гривен (до 251 миллиона гривен) и Украинского института книги на 100 миллионов гривен (до 278,5 миллиона гривен). Однако, по ее словам, Министерству иностранных дел не удалось добиться увеличения финансирования для Украинского института книги – его бюджет остался на уровне 65 миллионов гривен. Также без изменений осталось финансирование Госкино, которое с 2021 года находится под управлением Кабмина.

Кроме того, на обеспечение стратегических коммуникаций и информационной безопасности, а также меры по европейской и евроатлантической интеграции было добавлено еще 200 миллионов гривен, что в общей сложности составляет 405 миллионов гривен.

Таким образом, общий объем дополнительных расходов Министерства культуры и стратегических коммуникаций в 2025 году составит 488 миллионов гривен.

"Конечно, этого недостаточно и во многом придется полагаться на доноров и филантропов. Поэтому важной задачей является параллельная разработка и принятие законопроекта о меценатстве в сфере культуры, а также о государственно-частном партнерстве", — подчеркнула депутат.

Она также отметила, что в проекте бюджета на 2025 год сохранено финансирование для Общественного вещания на уровне 2 миллиардов 175 миллионов гривен, что достаточно для поддержки региональной сети и развития собственного производства.

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