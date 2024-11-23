Этот шаг может стать необходимостью из-за затяжной войны на истощение, которую Россия ведет в Украине.

Как пишет 24 канал со ссылкой на слова члена парламентского Комитета по вопросам обороны Сергея Рахманина, увеличение темпов мобилизации очень вероятно. Хотя юридически термин "полная мобилизация" в Украине не существует, поэтому это не означает, что все мужчины будут подлежать призыву.

Военное руководство акцентирует внимание на доукомплектации подразделений специалистами с боевым опытом. К категориям, на которые направлена ​​мобилизация, относятся штурмовики, артиллеристы, водители, IT-специалисты, связисты. По словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, благодаря оптимизации нагрузки между подразделениями удалось снизить потребность в дополнительной мобилизации. Также важную роль играют добровольцы, активно присоединяющиеся к Силам обороны.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах",– подчеркнул Сырский в своем интервью Укринформу.

Итак, основной акцент сейчас стоит на поиске квалифицированных специалистов, а не на массовом призыве.

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