Прокуратура Миколаївської області висунула підозру депутату однієї з міських рад у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За інформацією слідства, у 2022 році одне з місцевих підприємств Миколаївщини уклало контракт з іноземною компанією на постачання зерна сої.

Депутат місцевої ради, член забороненої політичної партії «ОПЗЖ», вирішив заробити, організувавши перевалку та завантаження зерна, а також пообіцяв допомогти з оформленням супровідних і митних документів. Для цього він залучив підконтрольну йому підрядну організацію.

У лютому того ж року на території Миколаївського порту підконтрольна депутату компанія розпочала завантаження іноземного судна з соєю. Однак через початок повномасштабного вторгнення росії та ракетні обстріли Миколаєва, зокрема порту, завантаження довелося припинити, а іноземний екіпаж судна евакуювали.

Користуючись ситуацією, депутат незаконно вивантажив частину зерна на склад порту. Для маскування своїх дій він розкидав уламки ракет, імітуючи влучання снарядів, нібито пошкодивших склад і знищених зерно. Потім він звернувся до поліції для фіксації «пошкоджень».

Таким чином, депутат розпорядився зерном на свій розсуд, завдавши підприємству збитків на суму 23 мільйони гривень. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

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