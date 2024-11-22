Прокуратура Николаевской области выдвинула подозрение депутату одного из городских советов в мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По информации следствия, в 2022 году одно из местных предприятий Николаевщины заключило контракт с иностранной компанией на поставку зерна сои.

Депутат местного совета, член запрещенной политической партии «ОПЗЖ», решил заработать, организовав перевалку и погрузку зерна, а также пообещал помочь с оформлением сопроводительных и таможенных документов. С этой целью он привлек подконтрольную ему подрядную организацию.

В феврале того же года на территории Николаевского порта подконтрольная депутату компания приступила к загрузке иностранного судна с соей. Однако из-за начала полномасштабного вторжения россии и ракетных обстрелов Николаева, в том числе порта, загрузку пришлось прекратить, а иностранный экипаж судна эвакуировали.

Пользуясь ситуацией, депутат незаконно выгрузил часть зерна на склад порта. Для маскировки своих действий он разбрасывал обломки ракет, имитируя попадание снарядов, якобы повредивших состав и уничтоженных зерно. Затем он обратился в полицию для фиксации повреждений.

Таким образом, депутат распорядился зерном по своему усмотрению, нанеся предприятию ущерб на сумму 23 миллиона гривен. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

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