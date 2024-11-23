На судовому засіданні чоловік заперечував свою провину, пояснюючи, що не бачив підстави для мобілізації.

У Чернігівській області чоловік, який відмовився отримати повістку, був визнаний судом винним в ухиленні від мобілізації.

Так зазначено у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

Відповідно до рішення, опублікованого в Єдиному державному реєстрі судових рішень, у червні чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка підтвердила його придатність до служби. Після цього в територіальному центрі комплектування (ТЦК) йому намагалися вручити повістку, але він відмовився її взяти.

На судовому засіданні чоловік заперечував свою провину, пояснюючи, що не бачив підстави для мобілізації.

"Працівниця ТЦК вручила йому документ, зазначивши, що наступного дня потрібно з'явитися з речами. Він зрозумів, що це бойове розпорядження для відправки до військової частини, але відмовився від його прийому. Чоловік вважає, що в Україні триває часткова, а не загальна мобілізація. Служити у Збройних силах він не бажає, тому наступного дня до ТЦК також не прийшов", — йдеться у вироку.

Вирок суду

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову під час мобілізації). Йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Останні новини України:

Нагадаємо, у військовій частині викрили корупційну схему, названо винуватців

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати