Микола Ворожчук отримав повістку, яка зобов'язувала його з'явитися в зборі для подальшої відправки на службу 9 квітня.

У Волинській області чоловік, отримавши повістку на військову службу та пройшовши військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним для служби, вирішив втекти з територіального центру комплектування та соціальної підтримки, перескочивши через паркан.

Про це йдеться в матеріалах Єдиного реєстру судових рішень.

Обставини справи

Відповідно до матеріалів суду Микола Ворожчук отримав повістку, яка зобов'язувала його з'явитися в зборі для подальшої відправки на службу 9 квітня. Проте він не прибув у призначений час. На судовому засіданні чоловік визнав свою вину та пояснив, що прийшов до центру 10 квітня, але злякався і, не бажаючи проходити службу, втік через паркан.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив покарання у ряді трьох років позбавлення волі. Це рішення підлягає оскарженню в апеляційному суді.

Раніше Politeka також писала про чоловіка, який отримав повістку, але не прийшов до ТЦК через проблеми із зубами.

Проте стоматолог підтвердила, що під час їхньої розмови не велася мова про образи, а голова ВЛК зазначила, що у чоловіка не було підстав для відстрочки. Представник ТЦК також вказав, що призовник не з’явився на призовний пункт і не відповідав на телефонні дзвінки, що стало причиною передачі справи до правоохоронних органів.

Останні новини України:

Нагадаємо, у військовій частині викрили корупційну схему, названо винуватців

Як повідомляла Politeka, солдату присудили 7 років тюрми

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати