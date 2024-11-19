Николай Ворожчук получил повестку, которая обязывала его явиться в сборе для последующей отправки на службу 9 апреля.

В Волынской области мужчина, получив повестку на военную службу и пройдя военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным для службы, решил скрыться из территориального центра комплектования и социальной поддержки, перепрыгнув через забор.

Об этом говорится в материалах Единого реестра судебных решений.

Обстоятельства дела

Согласно материалам суда, Николай Ворожчук получил повестку, которая обязывала его явиться в сборе для последующей отправки на службу 9 апреля. Однако он не прибыл в назначенный час. На судебном заседании мужчина признал свою вину и объяснил, что пришел в центр 10 апреля, но испугался и, не желая проходить службу, скрылся через забор.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил наказание в три года лишения свободы. Это решение подлежит обжалованию в апелляционном суде.

Ранее Politeka также писала о мужчине, который получил повестку, но не пришел в ТЦК из-за проблем с зубами.

Однако стоматолог подтвердила, что во время их разговора речь не шла об оскорблениях, а председатель ВЛК отметила, что у мужчины не было оснований для отсрочки. Представитель ТЦК также указал, что призывник не явился на призывной пункт и не отвечал на телефонные звонки, что стало причиной передачи дела правоохранительным органам.

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