На судебном заседании мужчина отрицал свою вину, объясняя, что не видел оснований для мобилизации.

В Черниговской области мужчина, отказавшийся получить повестку , был признан судом виновным в уклонении от мобилизации.

Так указано в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений .

Обстоятельства дела

Согласно решению, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений, в июне мужчина прошел военно-врачебную комиссию, подтвердившую его пригодность к службе. После этого в территориальном центре комплектования (ТЦК) ему пытались вручить повестку, но отказался ее взять.

На судебном заседании мужчина отрицал свою вину, объясняя, что не видел оснований для мобилизации.

"Работница ТЦК вручила ему документ, отметив, что на следующий день нужно явиться с вещами. Он понял, что это боевое распоряжение для отправки в воинскую часть, но отказался от его приема. Мужчина считает, что в Украине продолжается частичная, а не общая мобилизация. Служить в Вооруженных силах он не желает, поэтому на следующий день в ТЦК тоже не пришел", - говорится в приговоре.

Приговор суда

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва во время мобилизации). Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

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