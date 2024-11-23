Це може стати можливістю освоїти нову, цікаву спеціальність і також перевірити себе в нових умовах.

Присутність жінок на фронті — це вже звичне явище, однак питання їхньої мобілізації має вирішуватися державою та самими жінками.

Таку думку в інтерв'ю для 24 Каналу висловив боєць 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр з позивним "Тунець".

На сьогоднішній день підрозділи ЗСУ здатні навчити всіх навичок, незалежно від статі.

Чи потрібна мобілізація жінок?

На думку військовослужбовця, рішення про мобілізацію жінок має базуватися насамперед на їхньому власному бажанні. Якщо така мобілізація відбувається, то тільки на добровільній основі.

Порада чоловікам, які вагаються

Для чоловіків, які прагнуть стати на захист країни, але сумніваються у своїх силах, «Тунець» має просту пораду: не варто боятися, адже в армії всьому навчають. Це може стати можливістю освоїти нову, цікаву спеціальність і також перевірити себе в нових умовах.

«Я б таким чоловікам сказав: усе буде добре! Головне — не їжте жовтий сніг. Всьому іншому вас навчать. Якщо слухаєте уважно, то опануєте все необхідне», — підсумував жартома боєць.

Також Politeka писала про те, що на Закарпатті затримали ректора та колишнього проректора приватного університету через фіктивне навчання понад 300 військовообов'язаних чоловіків. До злочинної групи також входив співробітник військової служби правопорядку.

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