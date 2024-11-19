Затримані організували корупційну схему, з якою чоловіки призовного віку отримували статус «студента» за 1 500 євро.

На Закарпатті затримали ректора та колишнього проректора приватного університету через фіктивне навчання понад 300 військовообов'язаних чоловіків.

Про це 15 жовтня заявив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола в Telegram.

До злочинної групи також входив співробітник військової служби правопорядку.

За словами Віталія Глаголи, за фіктивне навчання на Закарпатті вимагали 1 500 євро.

"Цими вихідними в регіоні затримали групу осіб, до якої увійшли ректор та колишній проректор приватного університету, а також працівник військової служби правопорядку. Таким чином, затримано ректора Східно-європейського слов'янського університету Людмилу Несух", — зауважив Глагола.

За повідомленням, затримані організували корупційну схему, з якою чоловіки призовного віку отримували статус «студента» за 1 500 євро. Для отримання відстрочок від мобілізації потрібно було заплатити ще від 500 до 1000 доларів.

Внаслідок обшуків було вилучено понад 4,5 мільйона гривень у різних валютах. Цю схему ухилянства використала приблизно 300 чоловіків призовного віку.

Раніше Politeka також писала про те, що у Житомирі лікарка організувала масштабну корупційну схему, пов'язану з ухилянтами, на якій незаконно заробила мільйони гривень.

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