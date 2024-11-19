Задержанные организовали коррупционную схему, с которой мужчины призывного возраста получали статус «студента» за 1500 евро.

На Закарпатье задержан ректор и бывший проректор частного университета из-за фиктивного обучения более 300 военнообязанных мужчин.

Об этом 15 октября заявил депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола в Telegram.

В преступную группу также входил сотрудник военной службы правопорядка.

По словам Виталия Глаголы, за фиктивное обучение в Закарпатье требовали 1 500 евро.

"В эти выходные в регионе задержали группу лиц, в которую вошли ректор и бывший проректор частного университета, а также работник военной службы правопорядка. Таким образом, задержан ректор Восточно-европейского славянского университета Людмила Несух", — отметил Глагола.

По сообщению, задержанные организовали коррупционную схему, по которой мужчины призывного возраста получали статус «студента» за 1 500 евро. Для получения отсрочек от мобилизации нужно было заплатить еще от 500 до 1000 долларов.

В результате обысков было изъято более 4,5 миллиона гривен в разных валютах. Эту схему уклонения использовало примерно 300 мужчин призывного возраста.

Ранее Politeka также писала о том, что в Житомире врач организовала масштабную коррупционную схему, связанную с уклонистами, на которой незаконно заработала миллионы гривен.

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