На Закарпатье задержан ректор и бывший проректор частного университета из-за фиктивного обучения более 300 военнообязанных мужчин.
Об этом 15 октября заявил депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола в Telegram.
В преступную группу также входил сотрудник военной службы правопорядка.
По словам Виталия Глаголы, за фиктивное обучение в Закарпатье требовали 1 500 евро.
"В эти выходные в регионе задержали группу лиц, в которую вошли ректор и бывший проректор частного университета, а также работник военной службы правопорядка. Таким образом, задержан ректор Восточно-европейского славянского университета Людмила Несух", — отметил Глагола.
По сообщению, задержанные организовали коррупционную схему, по которой мужчины призывного возраста получали статус «студента» за 1 500 евро. Для получения отсрочек от мобилизации нужно было заплатить еще от 500 до 1000 долларов.
В результате обысков было изъято более 4,5 миллиона гривен в разных валютах. Эту схему уклонения использовало примерно 300 мужчин призывного возраста.
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