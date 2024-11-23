Это может стать возможностью освоить новую, интересную специальность и проверить себя в новых условиях.

Присутствие женщин на фронте – это уже привычное явление, однако вопрос их мобилизации должен решаться государством и женщинами.

Такое мнение в интервью для 24 Канала высказал боец ​​2-го штурмового батальона 3-й ОШБр с позывным "Тунец".

На сегодняшний день подразделения ВСУ способны научить всем навыкам, независимо от пола.

Нужна ли мобилизация женщин?

По мнению военнослужащего, решение о мобилизации женщин должно базироваться прежде всего на их собственном желании. Если эта мобилизация происходит, то только на добровольной основе.

Совет колеблющимся мужчинам

Для мужчин, стремящихся встать на защиту страны, но сомневающихся в своих силах, у «Тунца» простой совет: не стоит бояться, ведь в армии всему учат. Это может стать возможностью освоить новую, интересную специальность и проверить себя в новых условиях.

«Я бы таким мужчинам сказал: все будет хорошо! Главное – не ешьте желтый снег. Всему другому вас научат. Если слушаете внимательно, то овладеете всем необходимым», — подытожил в шутку боец.

Также Politeka писала о том, что в Закарпатье задержали ректора и бывшего проректора частного университета из-за фиктивного обучения более 300 военнообязанных мужчин. В преступную группу также входил сотрудник военной службы правопорядка.

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