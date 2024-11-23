За цей час люди не отримали жодної матеріальної допомоги чи компенсації за оренду іншого житла.

Мешканці багатоповерхівки на вулиці Виконкомівській у Дніпрі, яка постраждала від російських обстрілів, вже п'ятий місяць чекають на початок ремонтних робіт.

За інформацією міськради, будинок перебуває в аварійному стані, проте деякі мешканці вже повернулися до своїх квартир, йдеться у матеріалі Суспільного.

За цей час люди не отримали жодної матеріальної допомоги чи компенсації за оренду іншого житла.

Жителька будинку Євгенія розповідає, що в квартирі, яка знаходиться над її оселею, немає стіни, лише велика діра, а на інших стінах з'являється тріщина. Вона додає, що чекає, коли проведуть тимчасові роботи в під’їзді, щоб захистити свою квартиру від снігу та дощу, які можуть завдати ще більше шкоди. П'ятий місяць після атаки, а будинок все ще в аварійному стані.

«Після остаточного розбору під’їзду, можливо, тут встановлять стіни, і тоді під’їзд можна буде використовувати як житловий», — зазначає Євгенія, додавши, що в її квартирі вдалося підключити воду та електроенергію, і це стало справжнім дивом, після того, як комунікації були пошкоджені.

Вона продовжується, що намагається підтримувати порядок у квартирі, бо вода і світло їй необхідні для побутових потреб, зокрема для роботи пральної машини.

«Якщо не мити та не прати, квартира прийде в негідність», — каже жінка.

Хоча будинок перебуває в аварійному стані, деякі мешканці вже повернулися назад. Любов, яка проживає тут разом із чоловіком, розповідає, що не має іншого житла.

«Готелі — це дуже дорого, на орендованій квартирі ми теж були. Ми топимо газовим балоном, готуємо їжу. Якось треба виживати. Ніякої допомоги ми не отримали. Тому змушені так жити», — ділиться жінка.

Інша мешканка, Ольга, зізнається, що її квартира на п'ятому поверсі залишилася цілою, але власники не можуть потрапити до помешкань, адже це небезпечно для життя.

«Це наше єдине житло, держава нам його не надала, ми купували самі. Не планували зараз орендувати квартиру, адже ціни на оренду та комунальні послуги дуже високі», — говорить Ольга.

Міськрада пропонує мешканцям пошкоджених квартир грошові сертифікати на житло, від 2 до 4 мільйонів гривень. Також є варіант тимчасового поселення за кордоном з фінансовою підтримкою розміром 280 євро на місяць, а також страховка.

«Люди можуть проживати за кордоном, а восени працювати в Україні. Це комбінований підхід», — пояснює представник міськради Руслан Макарець.

З 28 червня в будинку виконуються роботи: розібрано завали, демонтували конструкцію, яка загрожувала обвалом, та почалася герметизація менш пошкодженого під'їзду. Проте останнім часом ремонтні роботи в самому будинку не проводилися, останній проект був на стадії архітектурного опрацювання.

«80% роботи зайнято конструктором, який розробляє безпечне відновлення конструкції. Після завершення аварійних робіт будуть проведені нові технічні обстеження, і визначено, які роботи потрібні далі», — зазначає Владислав Макарець.

Цілком законсервувати один з під'їздів планують до кінця року, а відновлення більш пошкодженого займе більше року.

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