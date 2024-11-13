У селі Дубовиця на Рівненщині, де залишилося всього 14 жителів, місцеві жителі розповіли про життя без елементарних зручностей.

У селі Дубовиця, що належить до Вербської громади на Рівненщині, живуть лише 14 осіб.

Голова громади Каміла Котвінська в інтерв'ю Суспільному розповіла про життя в селі під час зйомок програми "Село... де люди?".

Вона зазначила, що багато жителів залишили село, а ті, хто залишився, займаються дрібним господарством. Із 28 будинків зайняті лише чотири. Тут немає газопостачання, шкіл або магазинів, а з інфраструктури – лише автобусна зупинка, хоча громадський транспорт сюди не їздить. Добиратися до сусідніх сіл місцеві можуть тільки шкільним автобусом.

Одним із мешканців Дубовиці є 59-річний Віталій Атаманюк. Він показав свою техніку: трактор МТЗ-80, автомобілі ГАЗ-53 та церковний УАЗ, на якому возять покійників до церкви та на кладовище. «Гроші беру лише на заправку, бо це останній шлях людини, а деяким треба й допомогти», – пояснив він. За його словами, у селі здебільшого залишилися пенсіонери, молодь давно виїхала.

Атаманюк цього року зібрав врожай гречки, кукурудзи, ячменю та вівса, щоб годувати худобу, а крупи купує в сусідніх селах, куди привозить також і замовлений хліб для односельців. «Їжджу щодня, бо людей майже немає», – каже він.

За словами Каміли Котвінської, місцеві користуються шкільним автобусом для поїздок до магазину чи інших справ. Раніше такого транспорту тут не було, і дістатися до іншого села було проблематично.

Колись у Дубовиці працювала ферма, де розводили худобу та овець, але тепер роботи в селі майже немає. Віталій підтримує водонапірну башту для забезпечення води, що стала справжнім ресурсом навіть для диких тварин у спеку. «Без газу тут складно, але ліс поруч», – додає він.

Віталій має двох дітей: донька з онуком живуть із ним, а син воює в Запоріжжі. «Кожного дня спілкуємося, головне, щоб був живий і здоровий», – поділився він з надією на швидке повернення сина.

Дядько Віталія, 78-річний Ярослав Атаманюк, живе з паралізованою дружиною. Він сам доглядає за вуликами, вирощує овочі та заготовляє дрова на зиму. «Головна мрія – жити довше і мати здоров’я», – розповідає він.

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