Як і багато інших, намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса, однак його спроба виявилась невдалою.

Боєць із позивним "Спліт", який колись планував нелегально перетнути кордон, сьогодні забезпечує зв'язок для прикордонного підрозділу "Скорпіон" на Харківщині.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ в четвер, 7 листопада.

Ще минулого року він був цивільним айтішником і навіть не здогадувався, що доля приведе його до лав Державної прикордонної служби України.

"Спліт" зізнається, що в цивільному житті працював у сфері IT, де розробляв платіжні системи. Як і багато інших, намагався незаконно перетнути кордон через річку Тиса, однак його спроба виявилась невдалою.

"Я намагався перетнути кордон приблизно рік тому, вклавши чималі гроші. Але замість простого переходу довелося надувним човном перепливати Тису. Після цього мене мобілізували, і я потрапив до ДПСУ", — розповідає він.

Тепер "Спліт" визнає, що уявляв службу в армії інакше і думав, що буде значно страшніше. Сьогодні, завдяки своїм ІТ-навичкам, він забезпечує надійний зв’язок для підрозділу, здійснює налаштування радіостанцій та проведення інтернету на бойових позиціях.

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