Как и многие другие, пытался незаконно пересечь границу через реку Тиса, однако его попытка оказалась неудачной.

Боец с позывным "Сплит", когда-то планировавший нелегально пересечь границу , сегодня обеспечивает связь для пограничного подразделения "Скорпион" на Харьковщине.

Об этом сообщили в пресс-службе ГНСУ в четверг, 7 ноября.

Еще в прошлом году он был гражданским айтишником и даже не догадывался, что судьба приведет его в ряды Государственной пограничной службы Украины.

Сплит признается, что в гражданской жизни работал в сфере IT, где разрабатывал платежные системы. Как и многие другие, пытался незаконно пересечь границу через реку Тиса, однако его попытка оказалась неудачной.

"Я пытался пересечь границу примерно год назад, вложив немалые деньги. Но вместо простого перехода пришлось надувной лодке переплывать Тису. После этого меня мобилизовали, и я попал в ГНСУ", - рассказывает он.

Теперь "Сплит" признает, что представлял службу в армии иначе и думал, что будет гораздо страшнее. Сегодня благодаря своим ИТ-навыкам он обеспечивает надежную связь для подразделения, осуществляет настройку радиостанций и проведение интернета на боевых позициях.

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