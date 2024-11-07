Серед учнів 11 класів все більше дітей не планують складати НМТ, що свідчить про відсутність наміру вступати до українських університетів.

В Україні спостерігається серйозна проблема з виїздом школярів за її межі.

Про це розповів директор дистанційної комерційної школи Володимир Страшко.

За його словами, частина дітей відмовляється складати НМТ, що свідчить про тривожні тенденції.

Страшко відзначив аномальну кількість запитів від батьків, які мають намір вивозити своїх дітей за межі України. Якщо раніше більшість звернень стосувалася учнів 10-11 класів, то зараз бажання припинити дистанційне навчання спостерігається у дітей різного віку.

"Ця тенденція продовжується. Діти, які виїхали рік чи два тому, припиняють отримувати українську освіту. Спочатку вони навчалися паралельно, а згодом залишилися лише на українському компоненті. Зараз же зовсім відмовляються від навчання у нас", — повідомляє він у Facebook.

Причиною є рішення сімей залишитися за кордоном назавжди. Серед учнів 11 класів все більше дітей не планують складати НМТ, що свідчить про відсутність наміру вступати до українських університетів.

"Це стосується не лише хлопців, а й дівчат. У деяких класах до 90% дітей не бажають складати іспити. Умовно кажучи, 27 з 30 поїдуть. І, скоріше за все, назавжди. Це не означає, що батьки направляють їх до кращих університетів за якісною освітою. Ні, вони вступають куди завгодно, головне — не в Україні», — додав він.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий також підтвердив наявність цієї проблеми, зазначаючи, що багато дітей, особливо хлопців, залишають країну. У жовтні народна депутатка Ніна Южаніна повідомила, що напередодні нового навчального року Україну залишили близько 300 тисяч дітей.

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