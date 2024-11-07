Среди учащихся 11 классов все больше детей не планируют составлять НМТ, что свидетельствует об отсутствии намерения поступать в украинские университеты.

В Украине наблюдается серьезная проблема с выездом школьников за ее пределы.

Об этом рассказал директор дистанционной коммерческой школы Владимир Страшко.

По его словам, часть детей отказывается составлять НМТ, что свидетельствует о тревожных тенденциях.

Страшко отметил аномальное количество запросов от родителей, намеренных вывозить своих детей за пределы Украины. Если раньше большинство обращений касалось учащихся 10-11 классов, то сейчас желание прекратить дистанционное обучение наблюдается у детей всех возрастов.

"Эта тенденция продолжается. Дети, выехавшие год или два назад, прекращают получать украинское образование. Сначала они учились параллельно, а потом остались только на украинском компоненте. Сейчас же совсем отказываются от обучения у нас", — сообщает он в Facebook.

Причиной решения семей остаться за границей навсегда. Среди учащихся 11 классов все больше детей не планируют составлять НМТ, что свидетельствует об отсутствии намерения поступать в украинские университеты.

"Это касается не только парней, но и девушек. В некоторых классах до 90% детей не желают сдавать экзамены. Условно говоря, 27 из 30 поедут. И, скорее всего, навсегда. Это не значит, что родители направляют их в лучшие университеты. Нет, они поступают куда угодно, главное — не в Украине», — добавил он.

Министр образования и науки Оксен Лесной также подтвердил наличие этой проблемы, отмечая, что многие дети, особенно ребят, покидают страну. В октябре народная депутат Нина Южанина сообщила, что накануне нового учебного года Украину покинули около 300 тысяч детей.

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