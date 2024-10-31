25 жовтня до поліції звернулася 61-річна жінка з Львівщини, яка виявила різні ушкодження на тілі сина після проведення розтину.

У Рівному розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства після смерті 40-річного Юрія Процика, який помер через тиждень після мобілізації.

Про це повідомила родичка померлого, Марія Процик, на своїй Facebook-сторінці.

Згідно з медичним свідоцтвом, його смерть була викликана гострою патологією, що призвела до відмирання органів. Проте родина стверджує, що на тілі чоловіка виявили сліди побоїв.

Родичка померлого повідомила, що 16 жовтня 2024 року Юрія затримали у Новояворівську та доправили до військової частини у Львові. Наступного дня він зателефонував батькам, зазначивши, що його перевезли до Рівного разом із ще 20 чоловіками.

«18 жовтня його розмова вже звучала дивно, але не викликала підозр. Проте 19 жовтня він спілкувався у стані марення, і батькам стало відомо, що він закритий у приміщенні на вулиці Коцюбинського, 1. Після 15:00 зв’язок обірвався», – написала вона.

За словами Марії, 20 жовтня Юрій більше не виходив на зв’язок, тому його батьки поїхали до військової частини А-7019, де дізналися, що сина немає, оскільки його перевели в іншу частину або він втік.

«Батьки, перебуваючи в шоковому стані, повернулися додому. 22 жовтня вони почали телефонувати до всіх лікарень Рівного та дізналися, що Юрій потрапив до Рівненського наркологічного диспансеру, а згодом був переведений до Рівненської обласної клінічної лікарні. 23 жовтня лікарі повідомили батькам, що Юрій помер 22 жовтня о 18:00, причини не уточнили», – зазначила вона.

28 жовтня пресслужба поліції Рівненщини повідомила, що після мобілізації Юрій тричі втікав із військової частини. 18 та 19 жовтня його затримували та повертали назад, а 20 жовтня він був госпіталізований через алкогольний делірій.

«Наступного дня його стан погіршився, і він був переведений до Рівненської обласної клінічної лікарні, де 22 жовтня помер у реанімації. Попередніми причинами смерті лікарі назвали поліорганну недостатність, гострий геморагічний панкреатит та панкреоз. Остаточна причина смерті ще не встановлена, чекають на результати судмедекспертизи», – сказала речниця поліції області Марія Юстицька.

25 жовтня до поліції звернулася 61-річна жінка з Львівщини, яка виявила різні ушкодження на тілі сина після проведення розтину. Синці на тілі покійного свідчать про можливі побої, що видно на фотографіях, опублікованих Марією Процик.

Слідчі вже розпочали досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та з'ясовують усі обставини трагедії.

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