На Львівщині поліцейського затримали під час отримання хабаря в 3000 доларів, що було частиною 4000 доларів, які він вимагав у військовозобов'язаного чоловіка.
Про це йдеться у матеріалах суду.
За ці гроші правоохоронець обіцяв не доставити чоловіка до територіального центру комплектування для мобілізації.
За матеріалами суду, подія відбулася 14 жовтня 2024 року. Поліцейський, який працював у секторі розкриття злочинів проти власності кримінальної міліції Львівського районного управління №1, був затриманий під час отримання частини хабаря. Повна сума, яку він вимагав, склала 4000 доларів, проте фактичні вимагання у судовій ухвалі не уточнюються.
15 жовтня правоохоронцю висунули підозру за ч.3 ст.368 КК України (вимога та отримання неправомірної вигоди), а досудове розслідування передали до ДБР.
Суд обрав запобіжний захід для оперуповноваженого у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень. Крім того, суд наклав арешт на 3000 доларів, отриманих як хабар, а також на майно затриманого, включаючи автомобіль Volkswagen Passat, у якому відбулася передача грошей. Поліцейського тимчасово усунули від виконання службових обов'язків на час розслідування.
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