Повна сума, яку він вимагав, склала 4000 доларів, проте фактичні вимагання у судовій ухвалі не уточнюються.

На Львівщині поліцейського затримали під час отримання хабаря в 3000 доларів, що було частиною 4000 доларів, які він вимагав у військовозобов'язаного чоловіка.

Про це йдеться у матеріалах суду.

За ці гроші правоохоронець обіцяв не доставити чоловіка до територіального центру комплектування для мобілізації.

За матеріалами суду, подія відбулася 14 жовтня 2024 року. Поліцейський, який працював у секторі розкриття злочинів проти власності кримінальної міліції Львівського районного управління №1, був затриманий під час отримання частини хабаря. Повна сума, яку він вимагав, склала 4000 доларів, проте фактичні вимагання у судовій ухвалі не уточнюються.

15 жовтня правоохоронцю висунули підозру за ч.3 ст.368 КК України (вимога та отримання неправомірної вигоди), а досудове розслідування передали до ДБР.