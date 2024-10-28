Полная сумма, которую он требовал, составила 4000 долларов, однако фактические требования в судебном постановлении не уточняются.

Во Львовской области полицейского задержали во время получения взятки в 3000 долларов, что было частью 4000 долларов, которые он требовал у военнообязанного мужчины.

Об этом говорится в материалах суда.

За эти деньги правоохранитель обещал не доставить мужчину в территориальный центр комплектования для мобилизации.

По материалам суда, событие произошло 14 октября 2024 года. Полицейский, работавший в секторе раскрытия преступлений против собственности криминальной милиции Львовского районного управления №1, был задержан при получении части взятки. Полная сумма, которую он требовал, составила 4000 долларов, однако фактические требования в судебном постановлении не уточняются.

15 октября правоохранителю выдвинули подозрение по ч.3 ст.368 УК Украины (требование и получение неправомерной выгоды), а досудебное расследование было передано в ГБР.