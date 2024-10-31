25 октября в полицию обратилась 61-летняя женщина из Львовской области, которая обнаружила различные повреждения на теле сына после проведения вскрытия.

В Ровно начато уголовное производство по факту умышленного убийства после смерти 40-летнего Юрия Процика, скончавшегося через неделю после мобилизации .

Об этом сообщила родственница умершего, Мария Процик, на своей Facebook-странице.

Согласно медицинскому свидетельству, его смерть была вызвана острой патологией, приведшей к отмиранию органов. Однако семья утверждает, что на теле мужчины обнаружили следы побоев.

Родственница умершего сообщила, что 16 октября 2024 Юрия задержали в Новояворовске и доставили в воинскую часть во Львове. На следующий день он позвонил по телефону родителям, отметив, что его перевезли в Ровно вместе с еще 20 мужчинами.

«18 октября его разговор уже звучал странно, но не вызывал подозрений. Однако 19 октября он общался в состоянии бреда, и родителям стало известно, что он закрыт в помещении на улице Коцюбинского, 1. После 15:00 связь оборвалась», – написала она.

По словам Марии, 20 октября Юрий больше не выходил на связь, поэтому его родители уехали в воинскую часть А-7019, где узнали, что сына нет, поскольку его перевели в другую часть или он скрылся.

«Родители, находясь в шоковом состоянии, вернулись домой. 22 октября они начали звонить по телефону во все больницы Ровно и узнали, что Юрий попал в Ровенский наркологический диспансер, а впоследствии был переведен в Ровенскую областную клиническую больницу. 23 октября врачи сообщили родителям, что Юрий умер 22 октября в 18.00, причины не уточнили», – отметила она.

28 октября прессслужба полиции Ровенщины сообщила, что после мобилизации Юрий трижды скрывался из воинской части. 18 и 19 октября его задерживали и возвращали обратно, а 20 октября он был госпитализирован из-за алкогольного делирия.

«На следующий день его состояние ухудшилось, и он был переведен в Ровенскую областную клиническую больницу, где 22 октября скончался в реанимации. Предварительными причинами смерти врачи назвали полиорганную недостаточность, острый геморрагический панкреатит и панкреоз. Окончательная причина смерти еще не установлена, ожидают результаты судмедэкспертизы», – сказала спикер полиции области Мария Юстицкая.

25 октября в полицию обратилась 61-летняя женщина из Львовской области, которая обнаружила различные повреждения на теле сына после проведения вскрытия. Синяки на теле покойного свидетельствуют о возможных побоях, которые видны на фотографиях, опубликованных Марией Процик.

Следователи уже начали досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) и выясняют все обстоятельства трагедии.

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