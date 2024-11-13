В селе Дубовица Ровенской области, где осталось всего 14 жителей, местные жители рассказали о жизни без элементарных удобств.

В селе Дубовица, принадлежащей к Вербской общине Ровенской области , живут только 14 человек.

Глава общины Камила Котвинская в интервью Общественному рассказала о жизни в селе во время съемок программы "Деревня... где люди?".

Она отметила, что многие жители покинули село, а оставшиеся занимаются мелким хозяйством. Из 28 домов заняты всего четыре. Здесь нет газоснабжения, школ или магазинов, а по инфраструктуре – только автобусная остановка, хотя общественный транспорт сюда не ездит. Добираться в соседние деревни местные могут только школьным автобусом.

Одним из жителей Дубовицы 59-летний Виталий Атаманюк. Он показал свою технику: трактор МТЗ-80, автомобили ГАЗ-53 и церковный УАЗ, на котором возят покойников в церковь и кладбище. «Деньги беру только на заправку, потому что это последний путь человека, а некоторым нужно и помочь», – объяснил он. По его словам, в селе в основном остались пенсионеры, молодежь давно уехала.

Атаманюк в этом году собрал урожай гречихи, кукурузы, ячменя и овса, чтобы кормить скот, а крупы покупает в соседних деревнях, куда привозит также и заказанный хлеб для односельчан. «Езжу ежедневно, потому что людей почти нет», – говорит он.

По словам Камилы Котвинской, местные пользуются школьным автобусом для поездок в магазин или другие дела. Раньше такого транспорта здесь не было, и добраться до другой деревни было проблематично.

Когда в Дубовице работала ферма, где разводили скот и овец, но теперь работы в селе почти нет. Виталий поддерживает водонапорную башню для обеспечения воды, ставшей настоящим ресурсом даже для диких животных в жару. "Без газа здесь сложно, но лес рядом", - добавляет он.

У Виталия двое детей: дочь с внуком живут с ним, а сын воюет в Запорожье. «Каждый день общаемся, главное, чтобы был жив и здоров», – поделился он с надеждой на скорейшее возвращение сына.

Дядя Виталия, 78-летний Ярослав Атаманюк, живет с парализованной супругой. Он сам ухаживает за ульями, выращивает овощи и заготавливает дрова на зиму. «Главная мечта – жить дольше и иметь здоровье», – рассказывает он.

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