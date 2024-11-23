За это время люди не получили материальной помощи или компенсации за аренду другого жилья.

Жители многоэтажки на улице Исполкомовской в ​​Днепре, пострадавшей от российских обстрелов , уже пятый месяц ждут начала ремонтных работ.

По информации горсовета, дом находится в аварийном состоянии, однако некоторые жильцы уже вернулись в свои квартиры, говорится в материале Общественного .

За это время люди не получили материальной помощи или компенсации за аренду другого жилья.

Жительница дома Евгения рассказывает, что в квартире, которая находится над ее домом, нет стены, только большая дыра, а на других стенах появляется трещина. Она добавляет, что ждет, когда проведут временные работы в подъезде, чтобы защитить свою квартиру от снега и дождя, которые могут нанести еще больше вреда. Пятый месяц после атаки, а дом все еще находится в аварийном состоянии.

"После окончательного разбора подъезда, возможно, здесь установят стены, и тогда подъезд можно будет использовать как жилой", - отмечает Евгения, добавив, что в ее квартире удалось подключить воду и электроэнергию, и это стало настоящим чудом. как коммуникации были повреждены.

Она продолжается, что пытается поддерживать порядок в квартире, потому что вода и свет ей необходимы для бытовых нужд, в частности для работы стиральной машины.

«Если не мыть и не стирать, квартира придет в недостойность», – говорит женщина.

Хотя дом находится в аварийном состоянии, некоторые жильцы уже вернулись обратно. Любовь, проживающая здесь вместе с мужем, рассказывает, что не имеет другого жилья.

«Отели – это очень дорого, на съемной квартире мы тоже были. Мы топим газовым баллоном, готовим еду. Как-то нужно выживать. Никакой помощи мы не получили. Потому вынуждены так жить», — делится женщина.

Другая жительница, Ольга, признается, что ее квартира на пятом этаже осталась целой, но владельцы не могут попасть в дома, ведь это опасно для жизни.

«Это наше единственное жилье, государство нам его не предоставило, мы покупали сами. Не планировали сейчас арендовать квартиру, ведь цены на аренду и коммунальные услуги очень высоки», – говорит Ольга.

Горсовет предлагает жильцам поврежденных квартир денежные сертификаты на жилье от 2 до 4 миллионов гривен. Также есть вариант временного поселения за границей с финансовой поддержкой в ​​размере 280 евро в месяц, а также страховка.

«Люди могут проживать за границей, а осенью работать в Украине. Это комбинированный подход», — объясняет представитель горсовета Руслан Макарец.

С 28 июня в доме выполняются работы: разобраны завалы, демонтирована конструкция, которая угрожала обвалом, и началась герметизация менее поврежденного подъезда. Однако в последнее время ремонтные работы в самом доме не производились, последний проект был на стадии архитектурной проработки.

«80% работы занято конструктором, разрабатывающим безопасное восстановление конструкции. После завершения аварийных работ будут проведены новые технические обследования, и определены, какие работы нужны дальше», — отмечает Владислав Макарец.

Полностью законсервировать один из подъездов планируют до конца года, а возобновление более поврежденного займет больше года.

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