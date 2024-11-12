Довгий час вона не виходила на зв'язок із фанатами і навіть видалила всі публікації на своїй сторінці в Instagram.

Колишня учасниця популярного гурту "ВіаГра" Надія Мейхер вирішила залишити музичну кар'єру.

Про нове заняття скандальної артистки розповіло видання Новини.LIVE.

Співачка не тільки взяла прізвище свого чоловіка, російського бізнесмена Михайла Уржумцева, але й змінила професійну діяльність.

Під час повномасштабної війни в Україні Мейхер обрала мовчазну позицію. Довгий час вона не виходила на зв'язок із фанатами і навіть видалила всі публікації на своїй сторінці в Instagram. Проте згодом Надія повернулася до соцмереж, створивши новий обліковий запис і змінивши прізвище на прізвище чоловіка.

На своїй першій сторінці вона публікувала дописи українською та англійською мовами, в яких висловлювала свої філософські роздуми. Проте згодом знову перейшов на російську мову.

У шапці профілю Мейхер зазначила, що зараз вона займається голосовими практиками та екстрасенсорикою. Відео, яке артистка публікує, присвячується її "шляху душі" та "божественним посланням".

"Я хочу поділитися тим, що привело мене до розкриття моїх екстрасенсорних здібностей. Ще в дитинстві я отримувала знаки від вищих сил, і це було моє знайомство з тонким світом. Це не просто зустріч, а відновлення пам'яті про те, хто ти є . Це зустріч з іншими цивілізаціями, прояви моїх попередніх життів", — розповідає Мейхер у відео.

Окрім того, співачка бере участь у різноманітних духовних ретритах та практиках. Один із таких заходів був організований російськими організаторами. Надія не дає жодних коментарів щодо війни в Україні і уникає таких дискусій.

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