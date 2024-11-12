Долгое время она не выходила на связь с фанатами и даже удалила все публикации на своей странице в Instagram.

Бывшая участница популярной группы "ВиаГра" Надежда Мейхер решила покинуть музыкальную карьеру.

О новом занятии скандальной артистки рассказало издание Новости.LIVE.

Певица не только взяла фамилию своего мужа, российского бизнесмена Михаила Уржумцева, но и сменила профессиональную деятельность.

Во время полномасштабной войны в Украине Мейхер избрала молчаливую позицию. Долгое время она не выходила на связь с фанатами и даже удалила все публикации на своей странице в Instagram. Однако впоследствии Надежда вернулась в соцсети, создав новую учетную запись и сменив фамилию по фамилии мужа.

На своей первой странице она публиковала сообщения на украинском и английском языках, в которых выражала свои философские размышления. Однако впоследствии снова перешел на русский язык.

В шапке профиля Мэйхер отметила, что сейчас она занимается голосовыми практиками и экстрасенсорикой. Видео, которое публикует артистка, посвящается ее "пути души" и "божественным посланиям".

"Я хочу поделиться тем, что привело меня к раскрытию моих экстрасенсорных способностей. Еще в детстве я получала знаки от высших сил, и это было мое знакомство с тонким миром. Это не просто встреча, а восстановление памяти о том, кто ты есть . Это встреча с другими цивилизациями, проявления моих предыдущих жизней» , — рассказывает Мейхер в видео.

Кроме того, певица принимает участие в различных духовных ретритах и ​​практиках. Одно из таких мероприятий было организовано российскими организаторами. Надежда не дает никаких комментариев по поводу войны в Украине и избегает таких дискуссий.

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