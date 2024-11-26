Ці зміни полегшують життя тим, хто не може підписувати документи власноруч, наприклад, через хворобу, дозволяючи уникнути складнощів при користуванні рахунком.

В Україні спростили умови користування банківськими рахунками - Національний банк України змінив порядок відкриття та закриття рахунків, скасувавши вимогу щодо обов'язкового зразка підпису.

Як повідомляє пресслужба НБУ, тепер не потрібно надавати зразок підпису для фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та довірених осіб при проведенні операцій за їхніми рахунками.

Ці зміни полегшують життя тим, хто не може підписувати документи власноруч, наприклад, через хворобу, дозволяючи уникнути складнощів при користуванні рахунком.

НБУ також дозволив використання електронного підпису для підписання електронних документів, якщо це передбачено договором.

Крім того, НБУ надав право небанківським платіжним провайдерам відкривати платіжні рахунки для інших небанківських організацій, але тільки для проведення операцій за власні кошти.

Також були уточнені норми щодо осіб, які мають право підписувати платіжні інструкції та розпоряджатися рахунком.

Також Politeka писала про те, що в українських обмінниках очікується коливання курсу долара в найближчі дні - за прогнозами, на поточному робочому тижні вартість американської валюти в них перебуватиме в певних межах.

За прогнозами фінансового аналітика Олексія Козирева, на поточному робочому тижні вартість американської валюти в обмінниках буде варіюватися в межах від 40,9 до 41,8 грн.