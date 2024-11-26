Эти изменения облегчают жизнь тем, кто не может подписывать документы собственноручно, например из-за болезни, позволяя избежать сложностей при пользовании счетом.

В Украине упростили условия пользования банковскими счетами – Национальный банк Украины изменил порядок открытия и закрытия счетов , отменив требование об обязательном образце подписи.

Теперь не нужно предоставлять образец подписи для физических лиц, физических лиц-предпринимателей и доверенных лиц при проведении операций по их счетам .

Эти изменения облегчают жизнь тем, кто не может подписывать документы собственноручно, например из-за болезни, позволяя избежать сложностей при пользовании счетом.

НБУ также разрешил использование электронной подписи для подписания электронных документов, если это предусмотрено договором.

Кроме того, НБУ предоставил право небанковским платежным провайдерам открывать платежные счета для других небанковских организаций, но только для проведения сделок за собственные средства.

Также были уточнены нормы в отношении лиц, имеющих право подписывать платежные инструкции и распоряжаться счетом.

Также Politeka писала о том, что в украинских обменниках ожидается колебание курса доллара в ближайшие дни – по прогнозам, на текущей рабочей неделе стоимость американской валюты у них будет находиться в определенных пределах.

По прогнозам финансового аналитика Алексея Козырева, на текущей рабочей неделе стоимость американской валюты в обменниках будет варьироваться от 40,9 до 41,8 грн.