Цього тижня бізнес активно здійснюватиме розрахунки з бюджетом, що підтримає гривню на міжбанківському ринку.

В українських обмінниках очікується коливання курсу долара в найближчі дні - за прогнозами, на поточному робочому тижні вартість американської валюти в них перебуватиме в певних межах.

За прогнозами фінансового аналітика Олексія Козирева, на поточному робочому тижні вартість американської валюти в обмінниках буде варіюватися в межах від 40,9 до 41,8 грн.

У банках, за його оцінками, очікується зниження курсу долара на купівлю та зростання — на продаж. Так, на вечір 18 листопада в банках долар коштував в середньому 41,2 грн у купівлі і 41,65 грн у продажу.

Олексій Козирев також зазначив, що цього тижня бізнес активно здійснюватиме розрахунки з бюджетом, що підтримає гривню на міжбанківському ринку. Це допоможе зменшити дисбаланс між попитом та пропозицією валюти на торгах і полегшить завдання Нацбанку щодо стабілізації валютної ситуації.

Аналітик також наголосив на впливі традиційних факторів на валютний ринок, серед яких ситуація на фронті, активність обстрілів критичної інфраструктури, відключення електроенергії та початок опалювального сезону. Ці обставини не лише впливають на поведінку учасників міжбанківських торгів, але й змінюють обсяги купівлі та продажу валюти на ринку.

Крім того, наступ холоду та потреба в значних коштах на відновлення енергетичної інфраструктури спричиняють додаткові витрати для імпортерів, зокрема на закупівлю пального та обладнання, що, своєю чергою, збільшує попит на валюту.

Всі ці фактори призводять до перекосів попиту та пропозиції на міжбанку, що лягає на плечі Національного банку України, який змушений активніше витрачати свої резерви для підтримки курсу гривні на ринку.

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