На этой неделе бизнес будет активно осуществлять расчеты с бюджетом, который поддержит гривну на межбанковском рынке.

В украинских обменниках ожидается колебание курса доллара в ближайшие дни – по прогнозам, на текущей рабочей неделе стоимость американской валюты у них будет находиться в определенных пределах.

По прогнозам финансового аналитика Алексея Козырева, на текущей рабочей неделе стоимость американской валюты в обменниках будет варьироваться от 40,9 до 41,8 грн.

В банках, по его оценкам, ожидается снижение курса доллара на покупку и рост – на продажу. Так, к вечеру 18 ноября в банках доллар стоил в среднем 41,2 грн в покупке и 41,65 грн в продаже.

Алексей Козырев также отметил, что на этой неделе бизнес будет активно осуществлять расчеты с бюджетом, который поддержит гривну на межбанковском рынке. Это поможет уменьшить дисбаланс между спросом и предложением валюты на торгах и облегчит задачу Нацбанка по стабилизации валютной ситуации.

Аналитик также отметил влияние традиционных факторов на валютный рынок, среди которых ситуация на фронте, активность обстрелов критической инфраструктуры, отключение электроэнергии и начало отопительного сезона. Эти обстоятельства не только влияют на поведение участников межбанковских торгов, но изменяют объемы покупки и продажи валюты на рынке.

Кроме того, наступление холода и потребность в значительных средствах на восстановление энергетической инфраструктуры влекут за собой дополнительные расходы для импортеров, в частности на закупку горючего и оборудования, что, в свою очередь, увеличивает спрос на валюту.

Все эти факторы приводят к перекосам спроса и предложению на межбанке, который ложится на плечи Национального банка Украины, который вынужден более активно тратить свои резервы для поддержания курса гривны на рынке.

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