Відповідно до Бюджетної декларації на 2025 – 2027 роки, яку схвалили в Кабміні цього червня, зростання середнього курсу також відбудеться й у 2026 та 2027 роках.

Згідно з прогнозами фінансових аналітиків, банкірів, керівників підприємств і населення, курс долара в Україні подорожчав та продовжить зростати.

Про це повідомили у НБУ. На наступні 12 місяців також очікується ріст валюти.

Аналітики очікували, що у жовтні курс долара становитиме 44,08 гривні за долар, що є більшим за вересневий прогноз – 43,98 гривні. Натомість, населення прогнозувало курс на рівні 44,54 гривні за долар, що також вище за попереднє очікування (44,03 гривні в вересні).

Керівники підприємств, у свою чергу, очікують на курс 43,72 гривні за долар, проте ці прогнози базуються на даних за серпень.

Українські банкіри прогнозують, що через 12 місяців курс може зрости до 44,92 гривні за долар, що є більшим за прогноз у липні, де курс прогнозували на рівні 43,15 гривні за долар.

На сьогодні в Україні діє режим керованої гнучкості, який дозволяє Національному банку регулювати ринкові тенденції та покривати структурний дефіцит на валютному ринку з власних резервів.

Станом на 15 листопада офіційний курс долара становить 41,24 гривні за долар. Для порівняння, на аналогічну дату минулого року курс був 36,31 гривні за долар, що означає річне зростання на майже 5 гривень.

Відповідно до проекту державного бюджету на 2024 рік, середній курс гривні за долар прогнозується на рівні 40,7 гривні. У свою чергу, у проєкті бюджету на 2025 рік середній курс вже складає 45 гривень за долар.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2025–2027 роки, схваленою Кабінетом Міністрів у червні, очікується подальше зростання курсу: в 2026 році до 46,5 гривні за долар, а в 2027 році — до 46,4 гривні.

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