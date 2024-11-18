Согласно Бюджетной декларации на 2025 – 2027 годы, одобренной в Кабмине в июне, рост среднего курса также произойдет и в 2026 и 2027 годах.

Согласно прогнозам финансовых аналитиков, банкиров, руководителей предприятий и населения, курс доллара в Украине подорожал и продолжит расти.

Об этом сообщили в НБУ. Следующие 12 месяцев также ожидается рост валюты.

Аналитики ожидали, что в октябре курс доллара составит 44,08 гривны за доллар, что больше сентябрьского прогноза – 43,98 гривны. В то же время население прогнозировало курс на уровне 44,54 гривны за доллар, что также выше предыдущего ожидания (44,03 гривны в сентябре).

Руководители предприятий, в свою очередь, ожидают курс 43,72 гривны за доллар, однако эти прогнозы базируются на данных за август.

Украинские банкиры прогнозируют, что через 12 месяцев курс может вырасти до 44,92 гривны за доллар, что больше прогноза в июле, где курс прогнозировали на уровне 43,15 гривны за доллар.

Сегодня в Украине действует режим управляемой гибкости, который позволяет Национальному банку регулировать рыночные тенденции и покрывать структурный дефицит на валютном рынке из собственных резервов.

По состоянию на 15 ноября официальный курс доллара составляет 41,24 гривны за доллар. Для сравнения, на аналогичную дату прошлого года курс был 36,31 гривны за доллар, что означает годовой рост почти на 5 гривен.

Согласно проекту государственного бюджета на 2024 год, средний курс гривны за доллар прогнозируется на уровне 40,7 грн. В свою очередь, в проекте бюджета на 2025 год средний курс составляет 45 гривен за доллар.

Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, одобренной Кабинетом Министров в июне, ожидается дальнейший рост курса: в 2026 году до 46,5 гривны за доллар, а в 2027 году - до 46,4 гривны.

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