Однією з головних тем бюджету стала пропозиція підвищення податків, хоча президент досі не підписав законопроєкт.

Верховна Рада ухвалила бюджет на 2025 рік, за який проголосували 257 депутатів - lокумент передбачає підвищення податків, хоча відповідний закон ще не підписано президентом.

Про це йдеться в матеріалі "ВВС".

Голосування відбулося після того, як Володимир Зеленський представив парламенту план забезпечення внутрішньої стійкості. Однак низка депутатів вважає, що бюджет не повною мірою враховує ключові пріоритети президента щодо зміцнення стійкості країни.

Однією з головних тем бюджету стала пропозиція підвищення податків, хоча президент досі не підписав законопроєкт, який депутати затвердили ще в жовтні.

"Зайшов на сайт Парламенту — а не підписаний податковий законопроєкт. Відкрив бюджет — а там він врахований). Прямо в тексті написано", — написав у соцмережах Ярослав Железняк, депутат від опозиційного "Голосу" та член фінансового комітету.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час обговорення бюджету в парламенті заявив, що планується отримати 141 мільярд гривень доходів через підвищення податків. Ольга Василевська-Смаглюк, членкиня фінансового комітету від "Слуги народу", зазначила, що без збільшення податків буде важко знайти кошти для фінансування Сил оборони на суму 120 мільярдів гривень, закладених у бюджеті. Вона підкреслила, що в іншому випадку бюджет може стати незбалансованим.

"Нам потрібно десь узяти 120 мільярдів, які вже є в проєкті бюджету, передбачені на армію, але не підкріплені підвищенням податків", — пояснила вона в ефірі.

Бізнес сприймає підвищення військового збору та інші податкові зміни як додаткове навантаження в умовах війни, що може погіршити й так складні умови для ведення бізнесу в Україні. Оглядачі припускають, що це може призвести до збільшення тіньової економіки, зниження інвестиційної активності та уповільнення економічного зростання.

Зазначимо, що в жовтні, після ухвалення парламентом закону про підвищення податків, Міністерство економіки повідомило про сповільнення зростання ВВП до 1,3% у порівнянні з 3,8% у вересні, що свідчить про значне зниження темпів економічного розвитку.

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