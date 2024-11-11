Проект передбачає підвищення ставок окремих податків, зокрема військового збору, податку на прибуток банків і небанківських фінустанов, а також перегляд акцизних ставок.

Національний банк України не виключає можливості введення нових податків, якщо це буде необхідно для покриття додаткових потреб державного бюджету.

Про це повідомило Міністерство фінансів, посилаючись на Інфляційний звіт НБУ за жовтень.

У звіті йдеться, що основні прогнози макроекономічної ситуації базуються на проекті законодавчих змін, який передбачає підвищення ставок окремих податків. Зокрема, це стосується військового збору, податку на прибуток для банків та небанківських фінансових установ, а також коригування акцизних ставок.

"У випадку виникнення додаткових потреб бюджету джерелом їх покриття можуть бути збільшення діючих чи запровадження нових податків", — зазначається в документі.

За оцінками НБУ, вплив таких податкових ініціатив на рівень інфляції залежатиме від конкретних параметрів. Наприклад, підвищення податків на споживання, таких як ПДВ, може мати короткострокові ризики для зростання інфляції, оскільки одразу позначиться на вартості товарів та послуг для споживачів.

Натомість прямі податки, зазвичай, мають нейтральний ефект, оскільки інфляційний вплив від збільшення державних витрат компенсується обмеженням приватного споживання.

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