Незважаючи на наміри Національного банку України відв'язати гривню від долара та переходити до визначення її курсу відносно євро, цього не слід очікувати найближчим часом.
Про це розповіли банкіри у коментарі для ЗМІ.
Хоча перехід на євро виглядає перспективним, наразі це залишається лише на рівні стратегічних планів, і точні терміни реалізації поки що невідомі.
У банківському секторі назвали кілька причин, чому відв'язка гривні від долара та перехід до курсу євро не відбудеться найближчим часом. По-перше, триває повномасштабна війна, і, як зазначили банкіри, "навряд чи таке рішення ухвалять під час активних бойових дій".
По-друге, існує значна залежність від долара в імпортно-експортних відносинах: близько 70% розрахунків здійснюється саме в доларах. Традиційно бюджет і макроекономічні прогнози також тісно пов’язані з курсом долара, який залишається основною світовою валютою.
"На мою думку, перехід на євро є довгостроковою стратегією, реалізація якої залежатиме від багатьох важливих факторів", — зазначив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.
Він також підкреслив, що інтеграція до ЄС передбачатиме зміни у монетарній політиці, і, можливо, саме приєднання до ЄС стане відправною точкою для прив'язки до європейської валюти.
"Знову ж таки, все залежатиме від обсягів торгівлі з ЄС. Якщо європейські ринки для українського експорту стануть основними, такий перехід буде логічним та економічно мотивованим ", — підсумував банкір.
Джерело: OBOZ.UA
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