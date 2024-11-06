У банківському секторі назвали кілька причин, чому відв'язка гривні від долара та перехід до курсу євро, поки застопорились.

Незважаючи на наміри Національного банку України відв'язати гривню від долара та переходити до визначення її курсу відносно євро, цього не слід очікувати найближчим часом.

Про це розповіли банкіри у коментарі для ЗМІ.

Хоча перехід на євро виглядає перспективним, наразі це залишається лише на рівні стратегічних планів, і точні терміни реалізації поки що невідомі.

У банківському секторі назвали кілька причин, чому відв'язка гривні від долара та перехід до курсу євро не відбудеться найближчим часом. По-перше, триває повномасштабна війна, і, як зазначили банкіри, "навряд чи таке рішення ухвалять під час активних бойових дій".

По-друге, існує значна залежність від долара в імпортно-експортних відносинах: близько 70% розрахунків здійснюється саме в доларах. Традиційно бюджет і макроекономічні прогнози також тісно пов’язані з курсом долара, який залишається основною світовою валютою.

"На мою думку, перехід на євро є довгостроковою стратегією, реалізація якої залежатиме від багатьох важливих факторів", — зазначив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

Він також підкреслив, що інтеграція до ЄС передбачатиме зміни у монетарній політиці, і, можливо, саме приєднання до ЄС стане відправною точкою для прив'язки до європейської валюти.

"Знову ж таки, все залежатиме від обсягів торгівлі з ЄС. Якщо європейські ринки для українського експорту стануть основними, такий перехід буде логічним та економічно мотивованим ", — підсумував банкір.

Джерело: OBOZ.UA

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