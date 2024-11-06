В банковском секторе назвали несколько причин, почему отвязка гривни от доллара и переход к курсу евро пока застопорились.

Несмотря на намерения Национального банка Украины отвязать гривну от доллара и переходить к определению ее курса по отношению к евро, этого не следует ожидать в ближайшее время.

Об этом рассказали банкиры в комментарии СМИ.

Хотя переход на евро выглядит перспективным, пока это остается на уровне стратегических планов, и точные сроки реализации пока неизвестны.

В банковском секторе назвали несколько причин, почему отвязка гривны от доллара и переход к курсу евро не произойдет в ближайшее время. Во-первых, идет полномасштабная война, и, как отметили банкиры, "вряд ли такое решение будет принято во время активных боевых действий".

Во-вторых, существует значительная зависимость от доллара в импортно-экспортных отношениях: около 70% расчетов производится именно в долларах. Традиционно бюджет и макроэкономические прогнозы также тесно связаны с курсом доллара, остающимся основной мировой валютой.

"По моему мнению, переход на евро является долгосрочной стратегией, реализация которой будет зависеть от многих важных факторов", - отметил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Он также подчеркнул, что интеграция в ЕС будет предусматривать изменения в монетарной политике и, возможно, именно присоединение к ЕС станет отправной точкой для привязки к европейской валюте.

" Снова же все будет зависеть от объемов торговли с ЕС. Если европейские рынки для украинского экспорта станут основными, такой переход будет логичным и экономически мотивированным ", - подытожил банкир.

Источник: OBOZ.UA

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