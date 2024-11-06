Несмотря на намерения Национального банка Украины отвязать гривну от доллара и переходить к определению ее курса по отношению к евро, этого не следует ожидать в ближайшее время.
Об этом рассказали банкиры в комментарии СМИ.
Хотя переход на евро выглядит перспективным, пока это остается на уровне стратегических планов, и точные сроки реализации пока неизвестны.
В банковском секторе назвали несколько причин, почему отвязка гривны от доллара и переход к курсу евро не произойдет в ближайшее время. Во-первых, идет полномасштабная война, и, как отметили банкиры, "вряд ли такое решение будет принято во время активных боевых действий".
Во-вторых, существует значительная зависимость от доллара в импортно-экспортных отношениях: около 70% расчетов производится именно в долларах. Традиционно бюджет и макроэкономические прогнозы также тесно связаны с курсом доллара, остающимся основной мировой валютой.
"По моему мнению, переход на евро является долгосрочной стратегией, реализация которой будет зависеть от многих важных факторов", - отметил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.
Он также подчеркнул, что интеграция в ЕС будет предусматривать изменения в монетарной политике и, возможно, именно присоединение к ЕС станет отправной точкой для привязки к европейской валюте.
" Снова же все будет зависеть от объемов торговли с ЕС. Если европейские рынки для украинского экспорта станут основными, такой переход будет логичным и экономически мотивированным ", - подытожил банкир.
Источник: OBOZ.UA
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