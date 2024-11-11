Проект предусматривает повышение ставок отдельных налогов, в частности, военного сбора, налога на прибыль банков и небанковских финучреждений, а также пересмотр акцизных ставок.

Национальный банк Украины не исключает возможности введения новых налогов, если это потребуется для покрытия дополнительных потребностей государственного бюджета.

Об этом сообщило Министерство финансов, ссылаясь на Инфляционный отчет НБУ за октябрь.

В отчете говорится, что основные прогнозы макроэкономической ситуации базируются на проекте законодательных изменений, предусматривающем повышение ставок отдельных налогов. В частности это касается военного сбора, налога на прибыль для банков и небанковских финансовых учреждений, а также корректировки акцизных ставок.

"В случае возникновения дополнительных потребностей бюджета источником их покрытия может быть увеличение действующих или введение новых налогов", - отмечается в документе.

По оценкам НБУ влияние таких налоговых инициатив на уровень инфляции будет зависеть от конкретных параметров. Например, повышение налогов на потребление, таких как НДС, может иметь краткосрочные риски роста инфляции, поскольку сразу скажется на стоимости товаров и услуг для потребителей.

В свою очередь прямые налоги, как правило, оказывают нейтральный эффект, так как инфляционное влияние увеличения государственных расходов компенсируется ограничением частного потребления.

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