Варто зауважити, що в окремих випадках сума зарплати була збільшена за рахунок компенсації за невикористану відпустку.

У жовтні 2024 року серед державних банків України найбільші зарплати отримали члени правління ПриватБанку.

Про це повідомили ЗМІ, посилаючись на дані у звітах, які банки опублікували відповідно до вимог законодавства. Якщо в вересні зарплата одного з членів правління ПриватБанку не перевищувала 1 млн грн, то в жовтні вона зросла до 3 млн грн на місяць.

Варто зауважити, що в окремих випадках сума зарплати була збільшена за рахунок компенсації за невикористану відпустку. З такими зарплатами, вони можуть кожного місяця купувати нерухомість чи дорогі автівки.

ПриватБанк. Найбільше зросли витрати на заробітні плати саме в ПриватБанку. У жовтні був обраний новий голова правління, і, відповідно, його основна зарплата збільшилася з 1 до 2 млн грн. Один із членів правління отримав майже 3 млн грн, що втричі більше, ніж у вересні.

Ощадбанк. Голова правління Ощадбанку за жовтень отримав 1,1 млн грн до сплати податків. Розмір його заробітної плати не змінився порівняно з попереднім місяцем. Більшість інших членів правління банку отримали по 800 тис. грн.

Укргазбанк. Найбільшу винагороду в жовтні отримав один із членів правління Укргазбанку, який заробив 1,4 млн грн (до утримання податків). Водночас виконуючий обов'язки голови правління отримав 1 млн грн. Загальна сума виплати включає відпускні, компенсацію за невикористану відпустку та витрати на відрядження.

Джерело: ОБОЗ.UA

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