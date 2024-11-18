Следует отметить, что в отдельных случаях сумма зарплаты была увеличена за счет компенсации за неиспользованный отпуск.

В октябре 2024 года среди государственных банков Украины самые большие зарплаты получили члены правления ПриватБанка.

Об этом сообщили СМИ, ссылаясь на данные в отчетах, опубликованных банками в соответствии с требованиями законодательства. Если в сентябре зарплата одного из членов правления ПриватБанка не превышала 1 млн. грн., то в октябре она выросла до 3 млн. грн. в месяц.

Следует отметить, что в отдельных случаях сумма зарплаты была увеличена за счет компенсации за неиспользованный отпуск. С такими зарплатами они могут каждый месяц покупать недвижимость или дорогие автомобили.

ПриватБанк . Больше всего выросли расходы на заработные платы именно в ПриватБанке. В октябре был избран новый председатель правления, и соответственно его основная зарплата увеличилась с 1 до 2 млн грн. Один из членов правления получил почти 3 млн грн, что в три раза больше, чем в сентябре.

Сбербанк . Глава правления Сбербанка за октябрь получил 1,1 млн грн до уплаты налогов. Размер его заработной платы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. Большинство других членов правления банка получили 800 тыс. грн.

Укргазбанк . Наибольшее вознаграждение в октябре получил один из членов правления Укргазбанка, заработавший 1,4 млн грн (до удержания налогов). В то же время исполняющий обязанности председателя правления получил 1 млн грн. Общая сумма выплаты включает отпускные, компенсацию за неиспользованный отпуск и командировочные расходы.

Источник: ОБОЗ.UA

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