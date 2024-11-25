Одной из главных тем бюджета стало предложение о повышении налогов, хотя президент до сих пор не подписал законопроект.

Верховная Рада приняла бюджет на 2025 год, за который проголосовали 257 депутатов - документ предусматривает повышение налогов, хотя соответствующий закон еще не подписан президентом.

Об этом говорится в материале "ВВС".

Голосование состоялось после того, как Владимир Зеленский представил парламенту план обеспечения внутренней стойкости. Однако ряд депутатов считают, что бюджет не в полной мере учитывает ключевые приоритеты президента по укреплению устойчивости страны.

Одной из главных тем бюджета стало предложение повышения налогов, хотя президент пока не подписал законопроект, который депутаты утвердили еще в октябре.

"Зашел на сайт Парламента - а не подписан налоговый законопроект. Открыл бюджет - а там он учтен). Прямо в тексте написано", - написал в соцсетях Ярослав Железняк, депутат от оппозиционного "Голоса" и член финансового комитета.

Министр финансов Сергей Марченко при обсуждении бюджета в парламенте заявил, что планируется получить 141 миллиард гривен доходов из-за повышения налогов. Ольга Василевская-Смаглюк, член финансового комитета от "Слуги народа", отметила, что без увеличения налогов будет трудно найти средства для финансирования Сил обороны на сумму 120 миллиардов гривен, заложенных в бюджете. Она подчеркнула, что в противном случае бюджет может стать несбалансированным.

"Нам нужно где-то взять 120 миллиардов, уже имеющихся в проекте бюджета, предусмотренные на армию, но не подкрепленные повышением налогов", — пояснила она в эфире.

Бизнес воспринимает повышение военного сбора и другие налоговые изменения как дополнительную нагрузку в условиях войны, что может ухудшить и так сложные условия для ведения бизнеса в Украине. Обозреватели предполагают, что это может привести к увеличению теневой экономики, снижению инвестиционной активности и замедлению экономического роста.

Отметим, что в октябре после принятия парламентом закона о повышении налогов Министерство экономики сообщило о замедлении роста ВВП до 1,3% по сравнению с 3,8% в сентябре, что свидетельствует о значительном снижении темпов экономического развития.

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