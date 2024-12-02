Якщо військовозобов'язаний чи резервіст відмовляється прийняти повістку, цей факт фіксується в офіційному акті, який складають представники ТЦК.

Як пише Уніан, таке роз'яснення дали у Чернігівському обласному ТЦК та СП. Там додали, що під час оповіщення за допомогою приладів з автоматичною функцією фото- та відеофіксації створюється відео- та фотоархів всіх дій. Акт про відмову підписують мінімум двоє представників ТЦК, а його зміст зачитується особі, яка відмовилася. Після цього акт передається до керівництва районного чи міського ТЦК, що дає підстави для притягнення порушника до адміністративної відповідальності.

У разі відмови пройти до військкомату, поліцейський, що входить до складу групи оповіщення, може затримати особу та доставити її до ТЦК. Це можливе на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Таким чином, навіть у випадку відмови від повістки особа може бути притягнена до відповідальності не тільки за відмову, а й за непокору.

Процедура оповіщення та перевірки документів військовозобов'язаних є строго контролюваною. Для документування таких дій використовуються не лише бодікамери, але й відеореєстратори, що дозволяють безперервно записувати всі етапи взаємодії з громадянами. Всі ці заходи спрямовані на забезпечення точності та прозорості дій ТЦК під час мобілізації та мобілізаційних заходів.

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