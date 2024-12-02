Если военнообязанный или резервист отказывается принять повестку, то этот факт фиксируется в официальном акте, который составляют представители ТЦК.

Как пишет Униан, такое разъяснение дали в Черниговском областном ТЦК и СП. а его содержание зачитывается лицу, отказавшемуся. что дает основания для привлечения нарушителя к административной ответственности.

В случае отказа пройти в военкомат, полицейский, входящий в группу оповещения, может задержать лицо и доставить его в ТЦК. Это возможно на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Таким образом, даже в случае отказа от повестки лицо может быть привлечено к ответственности не только за отказ, но и за неповиновение.

Процедура оповещения и проверки военнообязанных документов строго контролируема. Для документирования таких действий используются не только бодикамеры, но и видеорегистраторы, позволяющие записывать все этапы взаимодействия с гражданами непрерывно. Все эти меры направлены на обеспечение точности и прозрачности действий ТЦК в ходе мобилизации и мобилизационных мероприятий.

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