Брак життєвого досвіду на "нулі" може коштувати життя, при цьому існує найкращий вік для служби на фронті - тому що фізична сила вкрай важлива під час бойових дій.

Про це сказав лідер Центру підготовки населення Володимир Авдєєнко ("Вальдемар") в інтерв'ю "Телеграфу".

Він зазначив, що ідеальний віковий діапазон для потенційних солдатів, яких варто мобілізувати, становить 25-30 років. Однак, за його словами, брак життєвого досвіду у молодших бійців може стати фатальним у бойових умовах. Тому важливою є тонка межа між фізичною підготовленістю та життєвою мудрістю.

"Для потенційного бійця перша навичка — фізична підготовка. Далі — тактична медицина. І далі ще накладаєш, як торт, знання зброї й все інше, володіння дроном (зараз це як стандарт), топографія, інженерна підготовка. Бажано знати й вміти поводитись з різною зброєю. Також важливим є вік воїна: у молодому віці наші гормони на високому рівні, це допомагає бути більш вмотивованими. Якщо накласти на це фізичні можливості, то такі люди жваво йдуть у бій. 25-30 років — зелений коридор для людини", — пояснив він, зазначивши, що такі солдати здатні ефективно діяти в бою.

Однак, за словами Авдєєнка, потрібно враховувати не лише фізичну готовність, але й наявність життєвого досвіду, який приходить з віком. Молоді хлопці дійсно активніші, але старші люди мають більший життєвий досвід і психологічно інакше сприймають ризики. Тобто військовий підкреслив важливість балансу між молодістю та мудрістю в армії.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.