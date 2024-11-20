Нехватка жизненного опыта на "нули" может стоить жизни, при этом существует лучший возраст для службы на фронте – потому что физическая сила крайне важна во время боевых действий.

Об этом сказал лидер Центра подготовки населения Владимир Авдеенко (Вальдемар) в интервью Телеграфу.

Он отметил, что идеальный возрастной диапазон для потенциальных солдат, которых следует мобилизовать, составляет 25-30 лет. Однако, по его словам, нехватка жизненного опыта у младших бойцов может стать роковой в боевых условиях. Поэтому важна тонкая граница между физической подготовленностью и жизненной мудростью.

"Для потенциального бойца первый навык - физическая подготовка. Дальше - тактическая медицина. И дальше еще накладываешь, как торт, знание оружия и все остальное, владение дроном (сейчас это как стандарт), топография, инженерная подготовка. Желательно знать и уметь обращаться с разной Также важным является возраст воина: в молодом возрасте наши гормоны на высоком уровне, это помогает быть более мотивированными. объяснил он, отметив, что такие солдаты способны эффективно действовать в бою.

Однако, по словам Авдеенко, нужно учитывать не только физическую готовность, но и наличие приходящего с возрастом жизненного опыта. Молодые ребята действительно более активны, но старшие люди имеют больший жизненный опыт и психологически иначе воспринимают риски. То есть, военный подчеркнул важность баланса между молодостью и мудростью в армии.

Последние новости в Украине:

В Украине разгорелся конфликт между беременной и представителем ТЦК, видео: "Они здесь заодно все абсолютно".

Положили в собственные карманы 34 миллиона из бюджета Днепра: чиновники горсовета нанесли ущерб.

Чиновник городского совета разбогател благодаря коррупционной схеме: использовал свое служебное положение.