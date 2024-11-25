В Україні уряд затвердив постанову №1332, яка вводить нові вимоги щодо бронювання працівників на критичних підприємствах.

Постанову опублікувано на сайті Кабміну. Відтепер ці підприємства зобов'язані виплачувати своїм співробітникам середню заробітну плату, яка не повинна бути меншою за 2,5 мінімальні заробітні плати (20 000 грн) за останній квартал.

Для державних і комунальних підприємств, а також для підприємств, де частка державної або комунальної власності перевищує 50%, зберігається вимога щодо середньої зарплати, яка повинна бути вищою за середню зарплату в регіоні в 4-му кварталі 2021 року. Водночас інші підприємства тепер зобов'язані дотримуватись нового критерію — середня зарплата повинна становити не менше 2,5 мінімальних заробітних плат.

Встановлені відтермінування для бронювання працівників залишаються в силі до визначеного терміну, але не пізніше 28 лютого наступного року, якщо тільки підприємство не втратить статус критично важливого або працівник не буде звільнений. Для підприємств, у яких цей статус закінчився до 30 листопада, бронювання автоматично продовжується до 31 грудня.

Крім того, вводиться можливість позбавлення бронювання для співробітників, якщо їхня нарахована зарплата в кожному місяці останнього звітного кварталу буде меншою за 2,5 мінімальні заробітні плати. Після ухвалення постанови міністерства, відомства та обласні держадміністрації протягом 10 днів повинні переглянути критерії для визначення критично важливих підприємств та узгодити їх з Міністерством економіки та Міністерством оборони.

Член Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак ("Слуга народу") також повідомив, що українська влада не буде вводити економічне бронювання для військовозобов'язаних. Це рішення було ухвалене після того, як питання викликало значне невдоволення серед населення, і від ідеї було вирішено відмовитись.

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