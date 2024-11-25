В Украине правительство утвердило постановление №1332, вводящее новые требования по бронированию работников на критических предприятиях.

Постановление опубликовано на сайте Кабмина. Отныне эти предприятия обязаны выплачивать своим сотрудникам среднюю заработную плату, которая не должна быть меньше 2,5 минимальных заработных плат (20 000 грн) за последний квартал.

Для государственных и коммунальных предприятий, а также для предприятий, где доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%, сохраняется требование относительно средней зарплаты, которая должна быть выше средней зарплаты в регионе в 4-м квартале 2021 года. В то же время, другие предприятия теперь обязаны соблюдать новый критерий — средняя зарплата должна составлять не менее 2,5 минимальных заработных плат.

Установленные отсрочки для бронирования работников остаются в силе до определенного срока, но не позднее 28 февраля следующего года, если только предприятие не потеряет статус критически важного или работник не будет уволен. Для предприятий, у которых этот статус закончился до 30 ноября, бронирование автоматически продлевается до 31 декабря.

Кроме того, вводится возможность лишения бронирования для сотрудников, если их начисленная зарплата в каждом месяце последнего отчетного квартала будет меньше 2,5 минимальных заработных плат. После принятия постановления министерства, ведомства и областные госадминистрации в течение 10 дней должны пересмотреть критерии определения критически важных предприятий и согласовать их с Министерством экономики и Министерством обороны.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") также сообщил, что украинские власти не будут вводить экономическое бронирование для военнообязанных. Это решение было принято после того, как вопрос вызвал значительное недовольство среди населения, и от идеи было решено отказаться.

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