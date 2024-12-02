Під час воєнного стану в Україні особливо важливо знати свої права та обов’язки, якщо вас зупинили на блокпосту.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №573 від 8 липня 2020 року, блокпости є контрольно-пропускними пунктами і на них правоохоронці мають право перевіряти документи, оглядати транспортні засоби, вантаж, багаж і навіть особисті речі.

Як пише РБК-Україна, посилаючись на слова адвоката Ганни Рябухи, не всі, хто перебуває на блокпосту, мають право зупиняти автомобіль чи оглядати його. Згідно із Законом України "Про Національну поліцію", ці функції покладені тільки на поліцейських. Працівники ТЦК можуть бути присутніми на блокпостах, але вони не мають права проводити жодних перевірок або оглядів. Їхня роль обмежується лише спостереженням за процесом.

Що варто знати водіям на блокпосту:

Поліцейські мають право перевірити ваші документи, але передавати їх в руки стороннім особам, зокрема працівникам ТЦК, не обов'язково. Ви маєте право запитати, чому їх перевіряють. Поліцейський також зобов’язаний пояснити причину огляду. Водій може вимагати фіксацію процесу на відео або запрошення свідків для документування огляду.

Важливо розрізняти огляд та обшук. Поліцейські не мають права відкривати дверцята або багажник автомобіля без вашої згоди. Обшук може проводити лише слідчий або прокурор на підставі судового дозволу в рамках кримінального провадження. Адвокатка підкреслює, що такі заходи перевірки мають відповідати законодавству і не порушувати конституційні права громадян. Огляд автомобіля не може перетворюватися на обшук, що є порушенням прав водія.

Джерело: РБК-Україна.

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