Во время военного положения особенно важно знать свои права и обязанности, если вас остановили на блокпосту.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №573 от 8 июля 2020 года, блокпосты являются контрольно-пропускными пунктами и на них правоохранители имеют право проверять документы , осматривать транспортные средства, груз, багаж и даже личные вещи.

Как пишет РБК-Украина, ссылаясь на слова адвоката Анны Рябухи, не все находящиеся на блокпосту имеют право останавливать автомобиль или осматривать его. Согласно Закону Украины "О Национальной полиции", эти функции возложены только на полицейских. присутствующими на блокпостах, но они не имеют права проводить проверки или осмотры. Их роль ограничивается только наблюдением за процессом.

Что следует знать водителям на блокпоста:

Полицейские имеют право проверить ваши документы, но передавать их в руки посторонним лицам, в частности, работникам ТЦК, не обязательно. Вы можете спросить, почему их проверяют. Полицейский также обязан объяснить причину осмотра. Водитель может потребовать фиксацию процесса на видео или приглашения свидетелей для документирования осмотра.

Важно различать осмотр и обыск. Полицейские не имеют права открывать дверцу или багажник автомобиля без вашего согласия. Обыск может производить только следователь или прокурор на основании судебного разрешения в рамках уголовного производства. Адвокат подчеркивает, что такие меры проверки должны соответствовать законодательству и не нарушать конституционные права граждан. Обзор автомобиля не может превращаться в обыск, являющийся нарушением водительских прав.

Источник: РБК-Украина .

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