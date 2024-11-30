В Україні ухвалили нові правила повернення небезпечних або непридатних харчових продуктів, які передбачають можливість їх заміни або повернення коштів покупцям.

Про це повідомляється на Урядовому порталі. Ці зміни вступлять в силу лише після скасування воєнного стану.

Згідно з повідомленням на Урядовому порталі, нововведення розроблені в рамках оновленої редакції Закону України "Про захист прав споживачів". Головною метою є забезпечення прав споживачів і створення прозорих механізмів для взаємодії між покупцями та бізнесом.

Основні пункти нового порядку включають можливість:

заміни непридатних або небезпечних харчових продуктів на придатні;

повернення коштів покупцю за неякісні товари.

Цей порядок також регулює терміни повернення або заміни продуктів залежно від їх виду та умов зберігання, а також визначає чіткий алгоритм дій для покупців і продавців. Особливу увагу звернуто на процедуру повернення товарів, придбаних через інтернет-магазини.

Згідно з новим порядком, строки для повернення харчових продуктів будуть такими:

Протягом доби — для продуктів, що потребують зберігання при температурі до +6°C.

Не пізніше трьох днів — для товарів із терміном споживання до 14 днів або мінімальним терміном придатності, але тільки до завершення цього терміну.

Не пізніше 14 днів — для продуктів із терміном придатності понад 14 днів.

Для покупок, здійснених онлайн, терміни відліковуються з моменту фактичного отримання товару покупцем.

Заступниця міністра економіки Тетяна Бережна підкреслила, що ці зміни створять баланс між інтересами споживачів і бізнесу. Покупці зможуть захистити свої права, а підприємці уникатимуть судових позовів і зменшать ризик перевірок з боку контролюючих органів. Вона також зазначила, що новий механізм дозволить швидко вирішувати спірні питання без необхідності звертатися до суду, що сприятиме розвитку цивілізованого ринку споживчих товарів.

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